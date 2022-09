"Se smetto di fare politica che fanno?". Così Meloni canzona il Pd (Di giovedì 8 settembre 2022) Giorgia Meloni ha deciso di reagire con ironia ai continui attacchi del Partito democratico e nelle interviste evidenzia il paradosso di Letta Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Giorgiaha deciso di reagire con ironia ai continui attacchi del Partito democratico e nelle interviste evidenzia il paradosso di Letta

Meloni: "Nel programma del Pd si parla di me. Se smetto di fare politica non sanno che fare" Nel programma del Pd si parla di Giorgia Meloni, nel loro programma parlano di me, se smetto di fare politica non sanno che fare", le parole di Giorgia Meloni nel corso di un comizio a L'Aquila. / Fb ... ilGiornale.it "Se smetto di fare politica che fanno". Così Meloni canzona il Pd