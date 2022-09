Se la Regina Elisabetta muore in Scozia scatta “l’operazione Unicorno”: ecco cos’è e tutti i dettagli (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto il mondo è col fiato sospeso per le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. In caso di morte della Sovrana in Scozia, nella residenza estiva di Balmoral, si ricorrerebbe – come sottolineato da diverse testate scozzesi – all’ “operazione Unicorno”, una variante di “London Bridge”, il protocollo ufficiale messo a punto da anni in caso di decesso di Sua Maestà. Il procedimento prevede la sospensione dei lavori al Parlamento scozzese, in modo da permettere alle autorità di preparare i funerali di Stato. Il Parlamento, il palazzo di Holyroodhouse e la cattedrale di St.Giles sarebbero il polo dell’evento luttuoso che, tra pubblico e stampa, porterebbe a Edimburgo milioni di persone. La camera ardente sarebbe allestita a Holyroohouse e la bara trasportata in cattedrale attraverso l’antica via ‘Royal mile‘, al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto il mondo è col fiato sospeso per le condizioni di salute dellaII. In caso di morte della Sovrana in, nella residenza estiva di Balmoral, si ricorrerebbe – come sottolineato da diverse testate scozzesi – all’ “operazione”, una variante di “London Bridge”, il protocollo ufficiale messo a punto da anni in caso di decesso di Sua Maestà. Il procedimento prevede la sospensione dei lavori al Parlamento scozzese, in modo da permettere alle autorità di preparare i funerali di Stato. Il Parlamento, il palazzo di Holyroodhouse e la cattedrale di St.Giles sarebbero il polo dell’evento luttuoso che, tra pubblico e stampa, porterebbe a Edimburgo milioni di persone. La camera ardente sarebbe allestita a Holyroohouse e la bara trasportata in cattedrale attraverso l’antica via ‘Royal mile‘, al ...

