Sconti fino al 15% per i turisti che raggiungono il lago di Nemi: ecco come ottenerli (Di giovedì 8 settembre 2022) Trenitalia, in collaborazione con il Comune di Nemi, ha dato vita a un accordo di co-marketing che prevede la possibilità di usufruire di Sconti fino al 15% per chi viaggia sui regionali. Non solo potrai goderti una suggestiva passeggiata sul lago di Nemi, ma da oggi riceverai anche uno sconto in negozi, associazioni culturali e sportive. Leggi anche: Castelli, giovani pusher sorpresi dai poliziotti in borghese, rocambolesca fuga in moto: in tre finiscono in arresto come ricevere lo sconto del 15% I passeggeri potranno ricevere lo sconto semplicemente presentando un biglietto ferroviario per la stazione di San Gennaro o Nemi, utilizzato in giornata, presso le attività che aderiscono all'iniziativa. Questa, insieme al servizio combinato treno+bus di Trenitalia che ...

