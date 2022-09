Sconcerti | De Zerbi ha trattato Mihajlovic da malato

Fiorentinanews : Polemiche su #Mihajlovic. #Sconcerti non ci sta: '#DeZerbi ha fatto una sciocchezza, ha trattato male Sinisa'… - alex50va : Caro direttore , Mihajlovic è malato. - carminemegna : Pare che De Zerbi abbia rifiutato la panchina del Bologna x rispetto a mihajlavic, ma come detto da sconcerti è sta… -

L'analisi diNazionale, le dimissioni di Mancini non servono Giovedì notte, con le ... Ancelotti o Conte, soluzioni complicate, oppure un giochista: Deha molti estimatori in via ...L'analisi diNazionale, le dimissioni di Mancini non servono Giovedì notte, con le ... Ancelotti o Conte, soluzioni complicate, oppure un giochista: Deha molti estimatori in via ...Mercato ora per ora Il Bologna si e' ritrovato questo pomeriggio a Casteldebole per iniziare Il Bologna si e' ritrovato questo pomeriggio a Casteldebole per iniziare a preparare la sfida con la Fioren ...A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato dei prossimi avversari della Fiorentina in campionato. Bologna, De Zerbi rifiuta la ...