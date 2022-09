Sciopero treni in Italia: cosa può accadere nelle prossime ore (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo il settore aereo si annunciano disagi anche per il trasporto su ferro. E’ atteso un autunno caldo Il settore dei trasporti presenta nuovi disagi in vista dopo l’estate calda del comparto aeroportuale. Infatti, l’estate è stata caratterizzata da diversi disagi in vari aeroporti europei e non solo Italiani. Alla base delle manifestazioni dei lavoratori L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo il settore aereo si annunciano disagi anche per il trasporto su ferro. E’ atteso un autunno caldo Il settore dei trasporti presenta nuovi disagi in vista dopo l’estate calda del comparto aeroportuale. Infatti, l’estate è stata caratterizzata da diversi disagi in vari aeroporti europei e non soloni. Alla base delle manifestazioni dei lavoratori L'articolo proviene da Consumatore.com.

SusannaCeccardi : I sindacati proclamano uno sciopero nazionale per venerdì per protestare contro le aggressioni sui treni. Ricordiam… - LaStampa : Doppio sciopero per il 9 settembre: fermi la sanità, le scuole e i treni - Adnkronos : #Sciopero treni del 9 settembre: stop di 8 ore contro le aggressioni. - BinaryOptionEU : RT '#Sciopero treni del 9 settembre: stop di 8 ore contro le aggressioni. - FastFerroVieER : RT @Adnkronos: #Sciopero treni del 9 settembre: stop di 8 ore contro le aggressioni. -