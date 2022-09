Sciopero nazionale dei treni venerdì 9 settembre: possibili disagi dalle 9 alle 17 (Di giovedì 8 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È previsto, nella giornata di domani venerdì 9 settembre, uno Sciopero nazionale dei macchinisti e dei capitreno. L’agitazione durerà dalle 9 fino alle 17 e, in questo lasso di tempo, saranno probabili variazioni, cancellazioni e disagi per migliaia di pendolari lombardi. Viaggeranno i treni con orario di partenza entro le 9.01 e arrivo a destinazione ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 8 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È previsto, nella giornata di domani, unodei macchinisti e dei capitreno. L’agitazione durerà9 fino17 e, in questo lasso di tempo, saranno probabili variazioni, cancellazioni eper migliaia di pendolari lombardi. Viaggeranno icon orario di partenza entro le 9.01 e arrivo a destinazione ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

SusannaCeccardi : I sindacati proclamano uno sciopero nazionale per venerdì per protestare contro le aggressioni sui treni. Ricordiam… - fsnews_it : Proclamato uno #sciopero nazionale ???? del personale viaggiante, dalle ore 9?? alle 1??7?? di venerdì #9settembre. L… - ilpost : Venerdì ci sarà uno sciopero nazionale dei macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper - LauraAluisi : RT @francofontana43: Eurospin: addetti usati per le pulizie e turni massacranti Altro che spesa intelligente! I sindacati verso lo sciopero… - twMec : RT @francofontana43: Eurospin: addetti usati per le pulizie e turni massacranti Altro che spesa intelligente! I sindacati verso lo sciopero… -