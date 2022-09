Sciopero – Domani treni fermi dalle 9 alle 17 | “Basta con le aggressioni al personale viaggiante”

palermomaniait : Domani sciopero nazionale dei treni dalle 9 alle 17 - - Mersil : Ci manca pure lo sciopero dei treni. Ma tra tutti i giorni dell'anno proprio domani lo devono fare???? Spero di non aver troppi casini. - porfidax : @a_ponchielli @unione_popolare lo sciopero di domani è perchè vengano prese misure contro le aggressioni in aumento - Miriki_md : Lo sciopero dei treni domani, ma porca zozzaaaaaaaa ?? - Alycienta_ : Mai partire di venerdì coi treni perché sfigata come sono c’è lo sciopero dei treni e quindi mi sa che domani l’uni… -

Maxi scioperi in arrivo, coinvolti i lavoratori di quattro grandi settori. La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha indetto, a partire dalla mezzanotte di9 settembre unogenerale di 24 ore per il comparto della scuola, della pubblica amministrazione e della sanità pubblica e privata. L'astensione dal lavoro è stata proclamata come segno ...REGGIO EMILIA "9 settembre sar ànazionale di 8 ore " dalle 9 alle 17 " per macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, ...Sciopero dei treni confermato per domani, venerdì 9 settembr e. Dalle 9 alle 17, macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper, incroceranno le braccia per protestare contro l ...Lo sciopero del personale di guida e di bordo è programmato per domani, venerdì 9 settembre, dalle ore 9 alle ore 17 ...