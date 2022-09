(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma – Sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali ditalia in occasione dellodel personale di guida e di bordo, programmato dalle 9 alle 17 di venerdì 92022. Gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dellotalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. La tabella deigarantiti è disponibile sul sito webtalia.com nella pagina dedicata agli scioperi. Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l’apptalia, la sezione Infomobilità del sito web ...

ilfaroonline : Sciopero dei treni da Milano a Palermo: 9 settembre giornata nera per il trasporto su ferro - Kualy2014 : RT @_Luigi__: Domani sciopero dei treni, quando a #Monza si attendono migliaia di tifosi. Che infamata. #ItalianGP - infoitinterno : Roma-Viterbo, pausa caffè tagliata: sciopero bianco dei macchinisti - infoitinterno : Roma-Viterbo, lo sciopero bianco dei macchinisti - ilbassanese : Protesta contro le aggressioni al personale delle ferrovie, sciopero dei treni confermato -

Venerdì 9 settembre sarànazionale di 8 ore - dalle ore 9 alle 17 - per macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo,...eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità delle lavoratrici e...... oltre checonvogli di Italo e delle altre compagnie coinvolte. Gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l'orario di termine dello.