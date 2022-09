Scienza, scoperta nuova tossina antibatterica: prende di mira le molecole di Rna (Di giovedì 8 settembre 2022) I ricercatori della McMaster University hanno scoperto una nuova tossina che uccide i batteri che potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di antibiotici. Lo studio, condotto da John Whitney presso il Michael G. DeGroote Institute for Infectious Disease Research, mostra che l’agente patogeno batterico Pseudomonas aeruginosa, noto per causare infezioni nosocomiali come la polmonite, secerne una tossina che si è evoluta per uccidere altre specie di batteri. Per Whitney, l’aspetto chiave della sua scoperta non e’ solo che questa tossina uccide i batteri, ma anche come lo fa. “Questa ricerca e’ significativa, perche’ mostra che la tossina prende di mira le molecole di rna essenziali di altri batteri, rendendole ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) I ricercatori della McMaster University hanno scoperto unache uccide i batteri che potrebbe aprire la strada a unagenerazione di antibiotici. Lo studio, condotto da John Whitney presso il Michael G. DeGroote Institute for Infectious Disease Research, mostra che l’agente patogeno batterico Pseudomonas aeruginosa, noto per causare infezioni nosocomiali come la polmonite, secerne unache si è evoluta per uccidere altre specie di batteri. Per Whitney, l’aspetto chiave della suanon e’ solo che questauccide i batteri, ma anche come lo fa. “Questa ricerca e’ significativa, perche’ mostra che ladiledi rna essenziali di altri batteri, rendendole ...

apiedi_nudi : @bovenzi_f Escono articoli ogni giorno su qualche nuova presunta scoperta in termini di salute o scienza. Ma sincer… - MAcAMuseo : Il #MAcA riparte con le attività dedicate al pubblico e alle famiglie dopo la pausa estiva. Visite guidate, esperim… - _Chiara_Mente_ : @eleonely Attualmente mi sto dedicando un po' alla scoperta 'dell'arte e della scienza dello shinrin-yoku', come di… - annamariamoscar : Insegnante scopre per caso resti fossili risalenti a prima dei dinosauri - greenMe_it : Insegnante scopre per caso resti fossili risalenti a prima dei dinosauri -