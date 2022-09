Scienza, allarme cambiamento climatico: energie rinnovabili a rischio (Di giovedì 8 settembre 2022) La disponibilità di combustibili e tecnologie derivanti da biomassa, un’alternativa fondamentale alle sostanze inquinanti, potrebbe essere messa a repentaglio dal cambiamento climatico e dall’alterazione delle temperature medie globali. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di York e dell’Universita’ di Fudan. Il team, guidato da James Clark, ha valutato la sostenibilita’ e la possibilita’ di utilizzare biomassa. I ricercatori hanno utilizzato set di dati a livello globale per modellare le risposte dei raccolti all’aumento delle temperature medie, alla concentrazione atmosferica di anidride carbonica, alla fertilizzazione dell’azoto e alle precipitazioni.”Le materie prime – afferma Clark – offrono una fonte di energia rinnovabile e una valida alternativa ai prodotti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) La disponibilità di combustibili e tecnologie derivanti da biomassa, un’alternativa fondamentale alle sostanze inquinanti, potrebbe essere messa a repentaglio dale dall’alterazione delle temperature medie globali. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di York e dell’Universita’ di Fudan. Il team, guidato da James Clark, ha valutato la sostenibilita’ e la possibilita’ di utilizzare biomassa. I ricercatori hanno utilizzato set di dati a livello globale per modellare le risposte dei raccolti all’aumento delle temperature medie, alla concentrazione atmosferica di anidride carbonica, alla fertilizzazione dell’azoto e alle precipitazioni.”Le materie prime – afferma Clark – offrono una fonte di energia rinnovabile e una valida alternativa ai prodotti ...

