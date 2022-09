Digital_Day : La NASA recupera il ritardo nello sviluppo della nuova generazione di tute spaziali assegnando la commessa ad Axiom… - PressMareItalia : #Raymarine e #GroupeBeneteau hanno annunciato oggi una #partnership per fornire i pluri-premiati chartplotter… -

DDay.it

Per PAM 2, l'opportunità assegnata dalla NASA adSpace, il documento rivela cheè stata l'unica azienda a presentare una proposta. La missione Ax - 2la prima a utilizzare una ...In caso di emergenza, all'equipaggiogarantita la possibilità di restare sulla Iss per una settimana oltre la fine prevista per la missione. L', a sua volta, garantirà la restituzione di ... Sarà Axiom Space a fornire alla NASA le nuove tute spaziali per il ritorno dell'Uomo sulla Luna con Artemis III