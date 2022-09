Salvini “Io premier? Sarebbe orgoglio e onore”

(Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per me fare il Presidente del Consiglioun, une un'emozione e la Lega è pronta a prendere per mano questo straordinario Paese. Ma prima del voto degli italiani non mi permetto di dire nulla”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Uno Mattina su Rai Uno: “Sono a disposizione del popolo italiano. Quattro anni fa abbiamo preso milioni di voti – ha ricordato– Abbiamo fermato gli sbarchi, fatto leggi severe contro mafiosi e criminali. Se chi è a casa si fida di ciò che abbiamo fatto e proponiamo, allora saprà come comportarsi alle elezioni del 25 settembre”.(ITALPRESS).

Nove domande al leader della Lega Matteo, che rilancia: 'Prenderemo più voti'. Nel 2013, l'allora Letta siglò decine di accordi con Putin, aumentando la dipendenza del ... in quanto sarà proposto come chi avrà preso più voti. Giorgia Meloni, data in testa da tutti i sondaggi, dall'Aquila sottolinea che 'le divergenze di visione' con Matteo non le ... ROMA (ITALPRESS) - "Per me fare il Presidente del Consiglio sarebbe un orgoglio, un onore e un'emozione e la Lega è pronta a prendere per mano questo stra ..."Fare il presidente del consiglio sarebbe un orgoglio". Sono le parole del segretario della Lega Matteo Salvini a 'Il sorpasso' su Rai Isoradio. Il leader leghista non nasconde il desiderio di ricopri ...