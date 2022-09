Salvini ci crede: "Fare il presidente del consiglio sarebbe un orgoglio" (Di giovedì 8 settembre 2022) "Fare il presidente del consiglio sarebbe un orgoglio". E' quanto ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a 'Il sorpasso' su Rai Isoradio. "Non ho ambizioni personali, sono un ragazzo fortunato, sono pronto a... Leggi su today (Di giovedì 8 settembre 2022) "ildelun". E' quanto ha detto il segretario della Lega Matteoa 'Il sorpasso' su Rai Isoradio. "Non ho ambizioni personali, sono un ragazzo fortunato, sono pronto a...

borghi_claudio : @DoraliceGuadag1 Si, anche lui lo era e lo è sempre stato, ha sempre cercato di frenare obblighi e restrizioni. Lei… - boletusatanas : @AlexBazzaro Un po' tardino, non crede sen. salvini? Oltrettutto con questa dichiarazione sussurrata sottovoce. Ma non si vergogna? - Damrod4488 : RT @Skywalk59735517: @dottorbarbieri @nona_onda @fuoridalcorotv @matteosalvinimi Salvini si è talmente sputtanato che non gli crede più nes… - SantaCinzia : RT @Pepito87461946: 'Salvini nel programma di Giordano si è scusato per gli errori fatti ed ha auspicato il reintegro dei sanitari sospesi'… - Manufin11 : @dariofrance Chi crede ai valori della sinistra non vi voterebbe manco sotto tortura perché siete peggio di Salvini… -