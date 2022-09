(Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. (Adnkronos) - Adottando l'orapermanente, mantenendola perl', si allevierebbero gli effetti del caro bollette, ma si pagherebbe anche un prezzo in termini di: il rischio dipotrebbe aumentare di un quinto, avvertono gli esperti della Società italiana dia (Sie), riuniti a Napoli da oggi al 10 settembre per gli Incontri italiani dia e metabolismo. Dagli Stati Uniti, dove già nel marzo scorso con il Sunshine Protection Act democratici e repubblicani si sono trovati d'accordo nel chiedere l'estensione dell'ora365 giorni su 365, arrivano infatti i primi dati in merito all'impatto sanitario di questa scelta. Alcuni studi - ...

Anche il rischio di attacchi cardiaci sale del 19%, mentre quello di tumore al seno cresce del 5%", conclude Colao, che non esclude "che abbia addirittura più benefici per larendere ...È possibile - aggiunge - che abbia addirittura più benefici per larendere permanente l'ora solare, che almeno sulla carta sembra più in sincrono con il nostro orologio biologico. Di certo ... Salute: endocrinologi, con ora legale tutto l'anno +20% diabete e obesità Milano, 8 set. (Adnkronos Salute) - Adottando l'ora legale permanente, mantenendola per tutto l'anno, si allevierebbero gli effetti del caro ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ora legale permanente, endocrinologi: “Aumenterebbe il rischio di diabete e obesità” ...