Salmo cantante | vero nome | età | nuova fidanzata | ex Greta Menardo | canzoni | album | che genere fa | quanto guadagna | dove vive in Sardegna | Instagram

...dalla Procura di Tempio Pausania all'indomani del concerto che ilaveva tenuto al porto di Olbia radunando, grazie al passaparola sui social, una folla di 3500 fan entusiasti. Contro...E' questa la pena inflitta dal Tribunale di Tempio Pausania al rapper sardo, a conclusione ... Il tribunale ha ritenuto Ilolbiese, al secolo Maurizio Pisciottu, responsabile solo di non ... Salmo e il concerto sotto la ruota panoramica: ammenda da 5.000 euro e caso chiuso Il tribunale ha ritenuto l'artista responsabile solo di non avere richiesto le necessarie autorizzazioni amministrative per l'evento ...Cinquemila euro di ammenda è la pena inflitta dal Tribunale di Tempio Pausania a Salmo per il concerto ritenuto abusivo, organizzato dal rapper sardo il 13 agosto 2021.