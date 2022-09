Sale al trono britannico il nuovo Re, Carlo III (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta II è morta, aveva 96 anni. Le succede il primogenito Carlo, il nuovo Re. “La regina è morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio”, ha reso noto Buckingham Palace nella nota. “La morte della mia amata madre, sua Maestà la Regina, è un momento del massimo dolore per me e tutti i membri della mia famiglia” ha dichiarato Carlo. “So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo”, ha aggiunto. “E’ di conforto la consapevolezza dell’affetto e del rispetto provato per la Regina” A 73 anni, l’eterno principe Carlo diventa Re. L’esatto opposto di sua madre, Elisabetta II, salita al trono a soli 25 anni quando il padre Giorgio IV morì improvvisamente. Carlo ha aspettato un’intera vita di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta II è morta, aveva 96 anni. Le succede il primogenito, ilRe. “La regina è morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio”, ha reso noto Buckingham Palace nella nota. “La morte della mia amata madre, sua Maestà la Regina, è un momento del massimo dolore per me e tutti i membri della mia famiglia” ha dichiarato. “So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo”, ha aggiunto. “E’ di conforto la consapevolezza dell’affetto e del rispetto provato per la Regina” A 73 anni, l’eterno principediventa Re. L’esatto opposto di sua madre, Elisabetta II, salita ala soli 25 anni quando il padre Giorgio IV morì improvvisamente.ha aspettato un’intera vita di ...

