«Saint Omer» | il vuoto dell’indicibile nel gesto estremo di una madre

cricchetta_it : Dalle medie del pagellino spiccano UN COUPLE, LES ENFANTS DES AUTRES, LOBO E CÃO, SAINT OMER, L’IMMENSITÀ e STONEWA… - lasedicii : RT @_movieswatch: Tilda Swinton sul red carpet di 'Saint Omer' di Alice Diop. #Venezia79 - sentieriselvagg : #Venezia79 - Un film potente e lucido come pochi che sta dinnanzi allo spettatore con una forza crescente, che lett… - Spectra_anna : RT @_movieswatch: SAINT OMER, l'altro film presentato oggi in concorso, sembra essere stato generalmente (anche molto) apprezzato dalla cri… - _movieswatch : SAINT OMER, l'altro film presentato oggi in concorso, sembra essere stato generalmente (anche molto) apprezzato dal… -

Ma sono i temi forti a risaltare, come quelli dei due film citati e didi Alice Diop, l'unica opera prima in concorso quest'anno, basata su una storia vera di infanticidio che ti inchioda ...Come sempre nel cinema di Alice Diop, l'approccio diè fenomenologico, parte da una condizione di fatto, dall'incontro tra la regista e un dato, una figura, un evento. Nel caso specifico si tratta di una notizia di cronaca, quella di una ...Storie di padri in soggezione, accoglienti, forse inadeguati, vulnerabili, così buoni da far sentire all'angolo i figli, storie di aspettative e di disagio, di fallimenti e redenzioni e storie di madr ...Ormai è un’abitudine trovare le sale vuote in questa Mostra che arranca verso la fine seminando menzogne di successo aiutata da media servili incapaci d’indipendenza per paura di perdere una fetta del ...