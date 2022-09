Rugby femminile: Italia-Francia, ultimo test prima dei Mondiali (Di giovedì 8 settembre 2022) Torna in campo domani l’Italdonne di Rugby e lo fa nuovamente contro la Francia dopo lo 0-21 subito a Nizza una settimana fa. Seconda sfida e ultima amichevole per le azzurre in vista dei Mondiali in Nuova Zelanda che si disputeranno a ottobre. Italia che arriva dopo lo shock di aver perso capitan Manuela Furlan che ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro, nello specifico una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale. Così Melissa Bettoni, 71 presenze in maglia Azzurra, capitanerà per la prima volta un gruppo che cerca certezze e consapevolezze in vista dell’impegno iridato. Per questo Andrea di Giandomenico farà anche degli ultimi esperimenti per poi concentrarsi sulla preparazione in vista della Coppa del Mondo che vedrà l’Italia nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Torna in campo domani l’Italdonne die lo fa nuovamente contro ladopo lo 0-21 subito a Nizza una settimana fa. Seconda sfida e ultima amichevole per le azzurre in vista deiin Nuova Zelanda che si disputeranno a ottobre.che arriva dopo lo shock di aver perso capitan Manuela Furlan che ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro, nello specifico una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale. Così Melissa Bettoni, 71 presenze in maglia Azzurra, capitanerà per lavolta un gruppo che cerca certezze e consapevolezze in vista dell’impegno iridato. Per questo Andrea di Giandomenico farà anche degli ultimi esperimenti per poi concentrarsi sulla preparazione in vista della Coppa del Mondo che vedrà l’nel ...

