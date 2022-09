Rosalinda Celentano dalla Bortone: «L’uomo ha questa cosa che si ingrandisce. Non lo controllo, meglio lasciarlo lì» – Video (Di giovedì 8 settembre 2022) Rosalinda Celentano - Oggi è un altro giorno L’organo sessuale delL’uomo la spaventa perché si ingrandisce. E’ questa la confessione “audace” che ha fatto Rosalinda Celentano a Serena Bortone nell’appuntamento odierno di Oggi è Un Altro Giorno. Intervistata dalla conduttrice, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha svelato che preferisce le donne rispetto agli uomini, inciampando nella battuta “vietata ai minori”. Da sempre poco amante delle etichette riguardo i suoi gusti sessuali, Rosalinda ha dato una spiegazione sulle differenze che vede tra i due “generi” nel momento in cui la Bortone le ha chiesto se avesse amato, nel corso della sua vita, più uomini o più donne. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 settembre 2022)- Oggi è un altro giorno L’organo sessuale della spaventa perché si. E’la confessione “audace” che ha fattoa Serenanell’appuntamento odierno di Oggi è Un Altro Giorno. Intervistataconduttrice, la figlia di Adrianoe Claudia Mori ha svelato che preferisce le donne rispetto agli uomini, inciampando nella battuta “vietata ai minori”. Da sempre poco amante delle etichette riguardo i suoi gusti sessuali,ha dato una spiegazione sulle differenze che vede tra i due “generi” nel momento in cui lale ha chiesto se avesse amato, nel corso della sua vita, più uomini o più donne. ...

