Rosalinda Cannavò, grande novità: “Settembre ricco di cose belle” (Di giovedì 8 settembre 2022) La fidanzata di Andrea Zenga annuncia altre novità via social: ecco dove vedremo Rosalinda Cannavò nel corso delle prossime settimane Questo Settembre si preannuncia più scintillante che mai in casa Zengavò. Se Andrea ha ripreso i suoi impegni lavorativi, oltre agli appuntamenti sul piccolo schermo dove da un paio di anni svolge intelligentemente il ruolo di opinionista sportivo, Rosalinda è pronta a veder realizzata i progetti per i quali ha faticato e lottato. A partire da Tale e Quale Show, programma Rai fortunatissimo che è pronto alla partenza nei prossimi giorni, sempre sotto la conduzione di Carlo Conti. Ma truccarsi e imitare nel migliore dei modi gli artisti più importanti del panorama musicale non sarà l’unica delle novità dell’ex gieffina. LEGGI ANCHE: INCENDIO DI SAN ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 settembre 2022) La fidanzata di Andrea Zenga annuncia altrevia social: ecco dove vedremonel corso delle prossime settimane Questosi preannuncia più scintillante che mai in casa Zengavò. Se Andrea ha ripreso i suoi impegni lavorativi, oltre agli appuntamenti sul piccolo schermo dove da un paio di anni svolge intelligentemente il ruolo di opinionista sportivo,è pronta a veder realizzata i progetti per i quali ha faticato e lottato. A partire da Tale e Quale Show, programma Rai fortunatissimo che è pronto alla partenza nei prossimi giorni, sempre sotto la conduzione di Carlo Conti. Ma truccarsi e imitare nel migliore dei modi gli artisti più importanti del panorama musicale non sarà l’unica delledell’ex gieffina. LEGGI ANCHE: INCENDIO DI SAN ...

361_magazine : Grandi novità in arrivò per Rosalinda - selishardliquor : RT @zitt0p3latoh: Io da Pamela Prati oltre al trash e alla storia di Mark, mi aspetto un percorso in stile Rosalinda Cannavò. Ovvero che en… - LarryisthewayC : RT @zitt0p3latoh: Io da Pamela Prati oltre al trash e alla storia di Mark, mi aspetto un percorso in stile Rosalinda Cannavò. Ovvero che en… - icarvsplume : RT @zitt0p3latoh: Io da Pamela Prati oltre al trash e alla storia di Mark, mi aspetto un percorso in stile Rosalinda Cannavò. Ovvero che en… - allesword : RT @zitt0p3latoh: Io da Pamela Prati oltre al trash e alla storia di Mark, mi aspetto un percorso in stile Rosalinda Cannavò. Ovvero che en… -