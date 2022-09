Roma | Tiago Pinto | “Vittoria di Tirana ormai è passata | ora inizia un nuovo percorso”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il general manager della, a pochi minuti dalla gara di Europa League 2022/2023 contro il Ludogorets, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ladiè stata importante, ma. Questa partitada 0-0 e gli avversari non hanno paura di noi. Siamo contenti di giocare questa competizione, era un nostro obiettivo.unin cui vogliamo andare più lontano possibile. La rosa che abbiamo costruito consentirà al mister di fare un po’ di cambi. Nessuno è intoccabile, abbiamo la possibilità di dimostrare che lanon è quella di Udine”. Sulla situazione degli esuberi: “Ci sono dei ragazzi che fanno scelte in base al contratto e altri in base ...

OfficialASRoma : ??? “Il progetto dei Friedkin è solido, vogliamo rendere la Roma sempre più competitiva” Le parole di Tiago Pinto i… - napolista : Tiago Pinto: «Abbiamo la possibilità di dimostrare che la Roma che vogliamo non è quella vista a Udine» A Sky Spor… - sportface2016 : #Roma, #TiagoPinto: 'Vittoria di Tirana ormai è passata, ora inizia un nuovo percorso' #UEL - teladoiotokyo : Ludogorets-Roma, Tiago Pinto: Dimentichiamo Udine, siamo qui per vincere: Prima della partita Ludogorets-Roma ha pa… - TuttoASRoma : PRE LUDOGORETS-ROMA Tiago Pinto: “La rosa che abbiamo costruito permette al mister di fare rotazioni” -

Corriere dello Sport

... l'ostico Feyenoord , finalista lo scorso anno in Conference contro la. Le due formazioni si ... mentre al Var siederanno Guillermo Cuadra Fernandez e il portogheseMartins. "L'obiettivo è ...Pinto è già al lavoro per il rinnovo: " Resterà allatanti anni perchè è un grande giocatore e un grande professionista . Con la mentalità giusta" . Una investitura senza perplessità. La ... Tiago Pinto e l'incredibile retroscena sull'arrivo di Dybala alla Roma Le parole del general manager giallorosso a pochi minuti dal match contro il Ludogorets: "Coric e Bianda restano a Roma Alcuni preferiscono mantenere i soldi del contratto piuttosto che accettare una ...Il General Manager giallorosso: “Oggi è un’opportunità per la squadra di dimostrare che non siamo la Roma di Udinese” Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Ludogorets-Roma. Di segu ...