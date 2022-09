Roma | si avvicinano a un turista e lo derubano sull’autobus | arrestate

(Di giovedì 8 settembre 2022) Proseguono i controlli dei Carabinieri del Gruppo dinelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti e nelle zone commerciali della Capitale.unIn manette sono finite due nomadi, di 19 e 32 anni, entrambe senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, sorprese dai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro a derubare uncoreano di 22 anni. Leggi anche:, ci risiamo: turisti derubati e oggetti geolocalizzati nel campo rom. Ma non si può fare nulla Rubato il portafoglio con i documenti e 450 euro Le giovani hanno avvicinato la vittima alla fermata del bus in largo di Torre Argentina, approfittando della fase di discesa e salita dal mezzo si sono inserite nel gruppo di turisti ...

