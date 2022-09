Roma, il treno riparte e chiude le porte con la madre dentro: neonata di due mesi resta sola sulla banchina (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma. Momenti di panico ed apprensione, per una madre che si è vista allontanare improvvisamente dalle cure della propria bambina, durante la fermata di un treno. La locomotiva è ripartita mentre la donna era ancora a bordo, dopo aver fatto scendere la piccola dal treno con il passeggino. Paura e apprensione alla stazione di Colleferro La dinamica si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 7 settembre, in mattinata. Il treno Roma-Cassino era appena giunto alla stazione di Colleferro. Tra i vari passeggeri che stavano scendendo dal treno, c’era anche una donna – probabilmente una pendolare – insieme alla sua piccola di soli due mesi. La dinamica dell’accaduto Il viaggio era andato bene, e di buona ora si trovavano presso la stazione dove sarebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022). Momenti di panico ed apprensione, per unache si è vista allontanare improvvisamente dalle cure della propria bambina, durante la fermata di un. La locomotiva è ripartita mentre la donna era ancora a bordo, dopo aver fatto scendere la piccola dalcon il passeggino. Paura e apprensione alla stazione di Colleferro La dinamica si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 7 settembre, in mattinata. Il-Cassino era appena giunto alla stazione di Colleferro. Tra i vari passeggeri che stavano scendendo dal, c’era anche una donna – probabilmente una pendolare – insieme alla sua piccola di soli due. La dinamica dell’accaduto Il viaggio era andato bene, e di buona ora si trovavano presso la stazione dove sarebbero ...

CorriereCitta : Roma, il treno riparte e chiude le porte con la madre dentro: neonata di due mesi resta sola sulla banchina - PassailBigliett : #vendo #biglietto #treno Vendo Biglietto Frecciarossa Roma-Milano #trenolowcost #RT #vendobiglietto - Gazzettino : #roma, la mamma è sul #treno per prendere le valige e le porte si chiudono: neonata di due mesi resta sola in banch… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Mamma recpera le valigie ma treno riparte e neonata in passeggino resta sola - rep_roma : Madre resta bloccata sul treno che riparte, lascia la neonata di due mesi sulla banchina [aggiornamento delle 10:57] -