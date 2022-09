Roma decoro – Giannini (Lega): “Il sottopasso ‘horror’ in zona Marconi, fuochi e bivacchi come nel Bronx” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Questa mattina, durante uno dei tanti nostri sopralluoghi in motorino per la città, vicino Piazzale della Radio, per ripararmi dalla pioggia mi sono imbattuto in un sottopassaggio pedonale che ricorda quelli dei film horror: buio, bivacchi e giacigli ovunque e anche un grosso fuoco acceso al centro della galleria dove bruciavano rifiuti. Ma non è tutto. Le caditoie presenti erano state recintate dal Comune e lasciate così da chissà quanto, ostruite da immondizie varie e diventate delle vere e proprie mini discariche“. E’ quanto denuncia il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini il quale, mostrando delle foto a testimonianza, afferma che “Queste sono le condizioni di degrado in cui versa la città di Roma, non nell’estrema periferia, ma in un quartiere centrale e molto popoloso come quello ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) “Questa mattina, durante uno dei tanti nostri sopralluoghi in motorino per la città, vicino Piazzale della Radio, per ripararmi dalla pioggia mi sono imbattuto in un sottopassaggio pedonale che ricorda quelli dei film horror: buio,e giacigli ovunque e anche un grosso fuoco acceso al centro della galleria dove bruciavano rifiuti. Ma non è tutto. Le caditoie presenti erano state recintate dal Comune e lasciate così da chissà quanto, ostruite da immondizie varie e diventate delle vere e proprie mini discariche“. E’ quanto denuncia il consigliere regionale della, Danieleil quale, mostrando delle foto a testimonianza, afferma che “Queste sono le condizioni di degrado in cui versa la città di, non nell’estrema periferia, ma in un quartiere centrale e molto popolosoquello ...

gualtierieurope : L'ufficio decoro del Comune di Roma ha cancellato le vergognose scritte e le svastiche apparse sui muri della… - mpterracciano : RT @Prefettura_Roma: #Roma Termini.Proseguono le operazioni interforze di @poliziadistato @_Carabinieri_ e @GDF, con @PLRomaCapitale.Anche… - Prefettura_Roma : #Roma Termini.Proseguono le operazioni interforze di @poliziadistato @_Carabinieri_ e @GDF, con @PLRomaCapitale.Anc… - italiaserait : Roma decoro – Giannini (Lega): “Il sottopasso ‘horror’ in zona Marconi, fuochi e bivacchi come nel Bronx” - robertocassone : Foto1: Programma di Governo di Salvini. Esaustivo,non c’è che dire! Foto2 : Come il @PD_ROMA gestisce i rifiuti ed… -