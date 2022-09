Rivoluzione e nuovi semi: dove può arrivare questo Napoli? (Di giovedì 8 settembre 2022) Rivoluzionare una squadra e fissare nuovi obiettivi, magari alzare anche l’asticella per spingere il cuore al di là degli ostacoli che, giocoforza, sono sempre dietro l’angolo. Il Napoli 2.0 targato Luciano Spalletti ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori in queste prime sei uscite ufficiali con due pareggi e tre vittorie in serie A. Ieri sera è poi arrivata la roboante vittoria casalinga all’esordio in Champions League contro una delle favorite alla vittoria finale, il Liverpool di Jurgen Kloop. FOTO: Getty – Napoli Champions LeagueCos’è questo Napoli 2.0? Prima di tutto è un mix di gioventù e spensieratezza, con i “vecchi rami” potati e i nuovi semi piantati. Basta guardare come il ventunenne Khvicha Kvaratskhelia, sostituto di ruolo di Lorenzo Insigne, stia ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Rivoluzionare una squadra e fissareobiettivi, magari alzare anche l’asticella per spingere il cuore al di là degli ostacoli che, giocoforza, sono sempre dietro l’angolo. Il2.0 targato Luciano Spalletti ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori in queste prime sei uscite ufficiali con due pareggi e tre vittorie in serie A. Ieri sera è poi arrivata la roboante vittoria casalinga all’esordio in Champions League contro una delle favorite alla vittoria finale, il Liverpool di Jurgen Kloop. FOTO: Getty –Champions LeagueCos’è2.0? Prima di tutto è un mix di gioventù e spensieratezza, con i “vecchi rami” potati e ipiantati. Basta guardare come il ventunenne Khvicha Kvaratskhelia, sostituto di ruolo di Lorenzo Insigne, stia ...

Sonovecchio1 : @IlPrimatoN Non olet pecunia. Dietro il movimento lgbt&c si muove un business enorme. Così come dietro il Green Age… - fainformazione : Apple Far Out: la vera rivoluzione è con gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max Nelle scorse ore, Apple ha rivoluzionato a… - fainfoscienza : Apple Far Out: la vera rivoluzione è con gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max Nelle scorse ore, Apple ha rivoluzionato a… - LAsperti : @fosfofillite Come per il singolo anche per la politica. Le riforme non bastano, bisogna seminare nuovi semi e rito… - FilGramegna : @unione_popolare Potete fare la ztl anche a Gaza oppure potete arrivare con la flotta della rivoluzione. Ps: i tren… -