Rivelazione choc di Alfonso Signorini: “Dopo 18 anni e Paolo Galimberti ci siamo lasciati” (Di giovedì 8 settembre 2022) Alfonso Signorini, alla vigilia del ritorno in tv con la settima edizione del Grande Fratello Vip, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera soffermandosi sulla propria vita privata. Solitamente discreto e molto riservato, Alfonso Signorini, al corriere, confessa di non stare più con Paolo Galimberti. “Dopo 18 anni non stiamo più insieme”, confessa. “Una decisione sofferta, ma dovuta quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”, aggiunge. “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”, chiede al giornalista Signorini che ha svelato anche un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022), alla vigilia del ritorno in tv con la settima edizione del Grande Fratello Vip, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera soffermandosi sulla propria vita privata. Solitamente discreto e molto riservato,, al corriere, confessa di non stare più con. “18non stiamo più insieme”, confessa. “Una decisione sofferta, ma dovuta quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”, aggiunge. “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”, chiede al giornalistache ha svelato anche un ...

