Rissa tra italiani e albanesi nel Casertano, quattro arresti (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E' finita con quattro persone in manette la Rissa scoppiata a San Felice a Cancello, nel Casertano, tra italiani e albanesi. A innescare il litigio, hanno accertato i carabinieri, le molestie commesse da un 36enne del posto ai danni della moglie di un 21enne albanese; la ragazza sarebbe stata palpeggiata. Quando sono giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il 36enne che litigava con il 21enne, entrambi spalleggiati da altri uomini; i quattro si fronteggiavano a colpi di pietre e bastoni; i militari sono riusciti con fatica a bloccarli e a ricostruire il motivo della Rissa. E' quindi scattato l'arresto e per i quattro ci sarà il giudizio per direttissima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

