Rimborsi per l'AdBlue, le imprese li aspettano da sei mesi ma alla burocrazia serve altro tempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Un rimborso pari al 15 per cento delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di AdBlue, al netto dell'Iva, con un massimo di 500mila euro per impresa: è questo l 'aiuto di Stato' previsto per i ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Un rimborso pari al 15 per cento delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di, al netto dell'Iva, con un massimo di 500mila euro per impresa: è questo l 'aiuto di Stato' previsto per i ...

FranchinoSugli : @WalterMarra5 @M5S_Senato @MariaDomenicaC4 Invece c'è chi ha trovato il modo di usare i soldi dei contribuenti per… - _memengs : Che poi per legge i rimborsi si possono effettuare fino a 5 giorni dal concerto. Sta di fatto che è stata una basta… - nessunoindietro : RT @laura_maffi: il M5S ha restituito 4 milioni di euro tagli dello stipendio ed in più ha rifiutato i rimborsi elettorali. Il presidente C… - willerdino : RT @guffanti_marco: Il 100% dei partiti 'impone' il versamento di parte dell'indennità. Il #m5s costruiì il messaggio 'ci dimezziamo' per… - SergioVelari : @graziano_delrio È evidente che non vi I nella realtà, chi prima aveva altri diritti, tipo assegni familiari e o ri… -