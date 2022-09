Riga | Morozs | «Un risultato perfetto Bello ricevere gli applausi dei tifosi della Fiorentina»

(Di giovedì 8 settembre 2022) Viktors, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro laViktors, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la. Le sue dichiarazioni: «Ci siamo preparati tanto, eravamo pronti e i giocatori hanno fatto una partita perfetta. Siamo orgogliosi deldi oggi. Per noi è un. Sono contento. Dopo l’1-1 eravamo consapevoli di poter portare a casa almeno un punto.? Un segno di rispetto, il calcio italiano per noi è un sogno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentinanews : La probabile formazione dell'#RFSRiga: #Morozs usa lo stesso modulo di #Italiano e in attacco si affida a… - sportface2016 : #FiorentinaRigaFS, Morozs: “Viola fortissimi, faremo pressing ma penseremo anche a difenderci bene” - violanews : L'allenatore dell'#RFS in conferenza stampa: 'Mi piace il gioco della #Fiorentina. Domani...' #FiorentinaRFS… -

...Viktors. Nato a Vangazi il 3 luglio del 1980 è stato calciatore importante in grado di guadagnarsi anche la maglia della nazionale. È alla sua terza esperienza da allenatore dopo RTUe ...Calciomercato.it vi offre i match dell'Huvepharma Arena' tra il Ludogorets di Simundza e la Roma di Mourinho e quello del 'Franchi' tra la Fiorentina di Italiano e l'RFSdiin tempo realeChiusa la due giorni di Champions, è tempo di tuffarsi nelle altre due coppe europee per club. In programma la prima giornata della fase a gironi di Europa League e di ...L'allenatore dell'RFS Riga Viktors Morozzs ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina: "Sono molto orgoglioso di questo risultato. Ci siamo preparati molto ...Viktors Morozs, allenatore del Riga, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina Viktors Morozs, allenatore del Riga, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la ...