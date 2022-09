Renzi torna da Bin Salman. Il piano per l'energia solare saudita (Di giovedì 8 settembre 2022) Renzi e Bin Salman ancora insieme. L'incontro sarebbe dovuto restare top secret ma a svelarlo è stato il primo ministro dell'Albania Rama. "Sono andato ad Atene - spiega il presidente albanese al Domani - perché Bin Salman è un amico, e perché ha la grande ambizione di portare energia elettrica prodotta con pannelli fotovoltaici in Arabia saudita verso la Grecia, verso i Balcani, e poi l’Europa: sarebbe una risorsa eccezionale per sostituire il gas russo, e più in generale gli idrocarburi. Perché Renzi era lì? Mi è parso molto dentro al progetto di Bin Salman di esportare verso l’occidente dell’energia solare saudita". A fine luglio - prosegue Il Domani - un pezzo dell’establishment europeo è stato convocato ad Atene. ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 settembre 2022)e Binancora insieme. L'incontro sarebbe dovuto restare top secret ma a svelarlo è stato il primo ministro dell'Albania Rama. "Sono andato ad Atene - spiega il presidente albanese al Domani - perché Binè un amico, e perché ha la grande ambizione di portareelettrica prodotta con pannelli fotovoltaici in Arabiaverso la Grecia, verso i Balcani, e poi l’Europa: sarebbe una risorsa eccezionale per sostituire il gas russo, e più in generale gli idrocarburi. Perchéera lì? Mi è parso molto dentro al progetto di Bindi esportare verso l’occidente dell’". A fine luglio - prosegue Il Domani - un pezzo dell’establishment europeo è stato convocato ad Atene. ...

