Renzi: “Se Meloni sarà premier faremo opposizione ma non ideologica” (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Finchè c’è questa legge elettorale che non permette, come sognavo con l’Italicum, di scegliere il sindaco d’Italia per cinque anni, finchè non c’è questa riforma, che gli italiani prima o poi vedranno essere l’unica decisiva, abbiamo un sistema in cui i governi si fanno e si disfano in Parlamento. E’ il Parlamento che decide chi va a fare il presidente del Consiglio. Gli elettori scelgono i parlamentari”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Rtl 102.5. Poi Renzi si è soffermato sull’idea di ottenere un “bel risultato” con Carlo Calenda. “Se riusciamo a portare Draghi – ha spiegato – è un bellissimo risultato. Se invece ci sarà Meloni premier noi non faremo un’opposizione ideologica: diremo le cose sulle quali siamo d’accordo e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – “Finchè c’è questa legge elettorale che non permette, come sognavo con l’Italicum, di scegliere il sindaco d’Italia per cinque anni, finchè non c’è questa riforma, che gli italiani prima o poi vedranno essere l’unica decisiva, abbiamo un sistema in cui i governi si fanno e si disfano in Parlamento. E’ il Parlamento che decide chi va a fare il presidente del Consiglio. Gli elettori scelgono i parlamentari”. Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, a Rtl 102.5. Poisi è soffermato sull’idea di ottenere un “bel risultato” con Carlo Calenda. “Se riusciamo a portare Draghi – ha spiegato – è un bellissimo risultato. Se invece cinoi nonun’: diremo le cose sulle quali siamo d’accordo e ...

serracchiani : Uno dice sì allo #scostamento di bilancio, l'altro non ne vuol sentir parlare. Salvini e Meloni? No, Calenda e Renz… - matteorenzi : Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Po… - ItaliaViva : Un piccolo tutorial per il voto del #25settembre: - chi vota per la destra, vota Meloni e Salvini ?? - chi vota la s… - GraziaMontefal2 : RT @CristinaMolendi: Ogni giorno assistiamo a politici che dicono BALLE. Da Letta, a Conte, a Salvini e a Meloni a Berlusconi a Di Maio. G… - CurottoMauro : RT @serracchiani: Uno dice sì allo #scostamento di bilancio, l'altro non ne vuol sentir parlare. Salvini e Meloni? No, Calenda e Renzi. Ecc… -