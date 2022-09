Renzi risponde a Letta: «Il Rosatellum? L’ha approvato Gentiloni. Il segretario Pd così aiuta Meloni» (Di giovedì 8 settembre 2022) Il senatore Matteo Renzi risponde a Enrico Letta sul Rosatellum. Il leader di Italia Viva parla oggi a Rtl 102.5: «Enrico non si ricorda, forse perché stava a Parigi. Io ho perso il referendum costituzionale e la legge sul sindaco d’Italia che avevamo chiamato Italicum, collegata alla riforma della Costituzione e sulla quale io avevo messo la fiducia, non vennero approvati». Il segretario del Pd ieri, sempre sulla stessa emittente, aveva sostenuto che Renzi progettò e fece approvare l’attuale legge elettorale per accaparrarsi il 70% dei seggi in Parlamento. «La legge elettorale che è arrivata dopo, sulla quale c’era l’accordo tra Pd, Fi e Lega, venne fatta approvare dal governo Gentiloni, con Anna Finocchiaro ministro delle Riforme. Il rancore personale che ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Il senatore Matteoa Enricosul. Il leader di Italia Viva parla oggi a Rtl 102.5: «Enrico non si ricorda, forse perché stava a Parigi. Io ho perso il referendum costituzionale e la legge sul sindaco d’Italia che avevamo chiamato Italicum, collegata alla riforma della Costituzione e sulla quale io avevo messo la fiducia, non vennero approvati». Ildel Pd ieri, sempre sulla stessa emittente, aveva sostenuto cheprogettò e fece approvare l’attuale legge elettorale per accaparrarsi il 70% dei seggi in Parlamento. «La legge elettorale che è arrivata dopo, sulla quale c’era l’accordo tra Pd, Fi e Lega, venne fatta approvare dal governo, con Anna Finocchiaro ministro delle Riforme. Il rancore personale che ...

