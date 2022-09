Renzi-bin Salman, l’incontro segreto a luglio: “Riad vuole esportare energia rinnovabile per sostituire il gas” (Di giovedì 8 settembre 2022) Un incontro rimasto finora segreto, nel mezzo degli impegni per la campagna elettorale. Lo scorso luglio, meno di una settimana dopo la crisi di governo, Matteo Renzi si è incontrato ancora una volta con Mohammed bin Salman. Il controverso principe della Corona dell’Arabia Saudita, considerato Da Washington il mandante del brutale omicidio di Jamal Khahsoggi, si trovava ad Atene per una visita ufficiale. Oltre al primo ministro greco Kiryakos Mitsotakis, secondo quanto rivelato da Domani, avrebbe visto in via ufficiosa anche leader della regione e Matteo Renzi. Non è noto il motivo dell’incontro, che secondo lo staff dello stesso Renzi non ha avuto alcuna “natura professionale”. Com’è noto, l’ex presidente del Consiglio ha rapporti stretti con il paese del Golfo: ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022) Un incontro rimasto finora, nel mezzo degli impegni per la campagna elettorale. Lo scorso, meno di una settimana dopo la crisi di governo, Matteosi è incontrato ancora una volta con Mohammed bin. Il controverso principe della Corona dell’Arabia Saudita, considerato Da Washington il mandante del brutale omicidio di Jamal Khahsoggi, si trovava ad Atene per una visita ufficiale. Oltre al primo ministro greco Kiryakos Mitsotakis, secondo quanto rivelato da Domani, avrebbe visto in via ufficiosa anche leader della regione e Matteo. Non è noto il motivo del, che secondo lo staff dello stessonon ha avuto alcuna “natura professionale”. Com’è noto, l’ex presidente del Consiglio ha rapporti stretti con il paese del Golfo: ...

