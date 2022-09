Regno Unito, Truss annuncia un piano da 150 miliardi contro il caro-energia. Dal tetto annuo alle bollette alle estrazioni: le misure (Di giovedì 8 settembre 2022) Una speranza per famiglie ed imprese britanniche, un banco di prova per la leader Tory Liz Truss che nella sua prima mossa da premier ha annunciato ai Comuni l’attesissimo piano d’emergenza contro il caro energia. Una corsa contro il tempo per evitare che dal 1° ottobre le bollette aumentino dell’80% forzando alla povertà energetica 28 milioni di famiglie e minacciando la chiusura di 50mila aziende britanniche. L’intervento della Truss prevede ora il congelamento delle bollette ad un tetto massimo di 2500 sterline annue (contro le oltre 3500 che si attendevano) per due anni (sei mesi per le aziende) ‘fino a che il mercato dell’energia non si sarà stabilizzato” ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Una speranza per famiglie ed imprese britanniche, un banco di prova per la leader Tory Lizche nella sua prima mossa da premier hato ai Comuni l’attesissimod’emergenzail. Una corsail tempo per evitare che dal 1° ottobre leaumentino dell’80% forzando alla povertà energetica 28 milioni di famiglie e minacciando la chiusura di 50mila aziende britanniche. L’intervento dellaprevede ora il congelamento dellead unmassimo di 2500 sterline annue (le oltre 3500 che si attendevano) per due anni (sei mesi per le aziende) ‘fino a che il mercato dell’non si sarà stabilizzato” ha ...

