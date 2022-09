Regno Unito, la regina Elisabetta sta male: medici “preoccupati”. Carlo e Camila a Balmoral, William in arrivo (Di giovedì 8 settembre 2022) Regno Unito, la regina Elisabetta sta male: medici preoccupati C’è apprensione nel Regno Unito per la regina Elisabetta, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore. A comuniCarlo è stato Buckingham Palace in uno scarno comunicato in cui si legge che la sovrana è stata “sotto controllo medico” e nel quale si ammette che “i medici sono preoccupati”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buckingham Palace (@buckinghampalaceroyal) Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022), lastaC’è apprensione nelper la, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore. A comuniè stato Buckingham Palace in uno scarno comunicato in cui si legge che la sovrana è stata “sotto controllo medico” e nel quale si ammette che “isono”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buckingham Palace (@buckinghampalaceroyal) Notizia in aggiornamento

