Regina Elisabetta sotto osservazione medica al Castello di Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) Problemi medici per la Regina Elisabetta Momenti di preoccupazione questi per la Regina Elisabetta. Secondo quanto si apprende dal sito della BBC pare che sia sotto osservazione medica presso il Castello di Balmoral. Oggi ha 96 anni e l'annuncio è stato dato dopo che i dottori mercoledì le hanno suggerito di prendersi un po' di L'articolo proviene da Novella 2000.

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - Marty_Loca80 : Si aggravano le condizioni della Regina Elisabetta. I medici non si pronunciano,ma hanno avvisato la famiglia. Uni… - linoballerino : RAGA MA CHE STA SUCCEDENDO ALLA REGINA ELISABETTA NON SCHERZIAMO -