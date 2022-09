Regina Elisabetta sempre peggio, tutta la Royal Family si mobilita: panico a Londra (Di giovedì 8 settembre 2022) . Le sue condizioni fanno tenere il fiato sospeso La notizia è arrivata come una mazzata e ora tutto il Regno Unito tiene il fiato sospeso. La Regina Elisabetta II, nel suo rifugio del castello di Balmoral (in Scozia),ha accusato nuovi problemi di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) . Le sue condizioni fanno tenere il fiato sospeso La notizia è arrivata come una mazzata e ora tutto il Regno Unito tiene il fiato sospeso. LaII, nel suo rifugio del castello di Balmoral (in Scozia),ha accusato nuovi problemi di L'articolo proviene da Inews24.it.

