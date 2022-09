Regina Elisabetta morta, il principe Harry è arrivato a Balmoral da solo: non lo hanno aspettato per l’annuncio (Di giovedì 8 settembre 2022) Harry è arrivato da solo. Dopo l’annuncio della morte di sua nonna, la Regina Elisabetta II. Carlo, Anna ed Edoardo, i figli della sovrana, e William, il primo nipote, erano lì quando la scomparsa è stata annunciata al mondo intero. Al momento non si sa se ci fossero anche negli ultimi istanti di vita di Elisabetta II. Quello che appare chiaro è che Harry è arrivato molto dopo il resto della famiglia. Nipote amatissimo dalla Regina, lui che la faceva perfino sorridere in momenti pubblici. Lui che poi se n’è andato negli Stati Uniti con Meghan Markle, creando molte tensioni con la famiglia (reale), e facendo arrabbiare un po’ tutti, nonna compresa. Harry e Meghan si trovano infatti da qualche giorno in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)da. Dopodella morte di sua nonna, laII. Carlo, Anna ed Edoardo, i figli della sovrana, e William, il primo nipote, erano lì quando la scomparsa è stata annunciata al mondo intero. Al momento non si sa se ci fossero anche negli ultimi istanti di vita diII. Quello che appare chiaro è chemolto dopo il resto della famiglia. Nipote amatissimo dalla, lui che la faceva perfino sorridere in momenti pubblici. Lui che poi se n’è andato negli Stati Uniti con Meghan Markle, creando molte tensioni con la famiglia (reale), e facendo arrabbiare un po’ tutti, nonna compresa.e Meghan si trovano infatti da qualche giorno in ...

