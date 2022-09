Regina Elisabetta | Messaggio urgente da Balmoral: “Dovete cambiarlo immediatamente” (Di giovedì 8 settembre 2022) Scatta l’allarme a Londra dopo gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta: scenario preoccupante La Regina Elisabetta e il Principe Carlo (Foto ANSA)Sono ore concitate a Londra a causa di alcuni dettagli che sembrano sempre di più confermare una condizione di salute critica per la Regina Elisabetta. Nelle scorse ore è arrivato un primo preoccupante bollettino dei medici, poi la notizia dell’arrivo di Carlo e di William a Barmoral, luogo in cui si trova al momento sua maestà. Inoltre, in queste ore anche la BBC ha scelto di cambiare i suoi colori: prima la grafica del suo sito online di colore nero e poi la scelta di vestire dello stesso colore anche i giornalisti. Una situazione che sembra quindi annunciare una vera e propria svolta per gli inglesi che ... Leggi su direttanews (Di giovedì 8 settembre 2022) Scatta l’allarme a Londra dopo gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute della: scenario preoccupante Lae il Principe Carlo (Foto ANSA)Sono ore concitate a Londra a causa di alcuni dettagli che sembrano sempre di più confermare una condizione di salute critica per la. Nelle scorse ore è arrivato un primo preoccupante bollettino dei medici, poi la notizia dell’arrivo di Carlo e di William a Barmoral, luogo in cui si trova al momento sua maestà. Inoltre, in queste ore anche la BBC ha scelto di cambiare i suoi colori: prima la grafica del suo sito online di colore nero e poi la scelta di vestire dello stesso colore anche i giornalisti. Una situazione che sembra quindi annunciare una vera e propria svolta per gli inglesi che ...

