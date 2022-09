Regina Elisabetta: le sue condizioni di salute sono preoccupanti (Di giovedì 8 settembre 2022) Le condizioni di salute della Regina Elisabetta sono sempre più allarmanti. A confermarlo è un comunicato di Buckingham Palace: «In seguito a ulteriore valutazione questa mattina i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica». Regina Elisabetta: dove si trova in questo momento? La sovrana si trova, attualmente, nel castello di Balmoral, in Scozia, dove sta trascorrendo le vacanze estive. Che cosa è successo? Ieri sera la Regina Elisabetta non ha partecipato ad una riunione virtuale del Consiglio Privato nella quale la nuova premier, Liz Truss, avrebbe dovuto prestare giuramento quale ... Leggi su zon (Di giovedì 8 settembre 2022) Ledidellasempre più allarmanti. A confermarlo è un comunicato di Buckingham Palace: «In seguito a ulteriore valutazione questa mattina i medici dellapreoccupati per ladi Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica».: dove si trova in questo momento? La sovrana si trova, attualmente, nel castello di Balmoral, in Scozia, dove sta trascorrendo le vacanze estive. Che cosa è successo? Ieri sera lanon ha partecipato ad una riunione virtuale del Consiglio Privato nella quale la nuova premier, Liz Truss, avrebbe dovuto prestare giuramento quale ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - MissStark1989 : RT @att_att6: La regina Elisabetta che si sveglia dal riposino pomeridiano e si trova davanti Diana - Fra_condusoio : RT @yleniaindenial1: dopo la morte di piero angela abbiamo la regina elisabetta II in gravi condizioni di salute mentre b3rlusc0n1 ancora n… -