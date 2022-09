Regina Elisabetta, le mani livide durante il suo ultimo incontro pubblico. Il corrispondente Bbc: “Voci mai confermate di un cancro” (Di giovedì 8 settembre 2022) “In seguito a ulteriore valutazione questa mattina i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”, fa sapere un comunicato di Buckingham Palace. La sovrana si trova nel castello di Balmoral in Scozia e dove hanno iniziato a radunarsi i membri della famiglia reale. Martedì Elisabetta aveva prima ricevuto il premier dimissionario Boris Johnson e poi conferito l’incarico a Liz Truss, per la prima volta nei suoi 70 anni di regno l’investitura non è avvenuta a Buckingham Palace, dopo che le era stato sconsigliato di raggiungere Londra. Nelle foto la sovrana è apparsa sorridente in compagnia del suo bastone ma con vistosi lividi alle mani, causati dall’età ma anche dall’inserimento di aghi per trattamenti. Apparizione pubblica dopo 47 giorni, dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “In seguito a ulteriore valutazione questa mattina i medici dellasono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”, fa sapere un comunicato di Buckingham Palace. La sovrana si trova nel castello di Balmoral in Scozia e dove hanno iniziato a radunarsi i membri della famiglia reale. Martedìaveva prima ricevuto il premier dimissionario Boris Johnson e poi conferito l’incarico a Liz Truss, per la prima volta nei suoi 70 anni di regno l’investitura non è avvenuta a Buckingham Palace, dopo che le era stato sconsigliato di raggiungere Londra. Nelle foto la sovrana è apparsa sorridente in compagnia del suo bastone ma con vistosi lividi alle, causati dall’età ma anche dall’inserimento di aghi per trattamenti. Apparizione pubblica dopo 47 giorni, dopo aver ...

