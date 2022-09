Regina Elisabetta, la Bbc cambia il suo palinsesto dopo l’allarme per la salute della Sovrana: i conduttori già vestiti a lutto (Di giovedì 8 settembre 2022) In questo momento tutti i conduttori in onda sulla Bbc sono vestiti in nero. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘London Bridge is down‘ messo a punto per la morte della Regina Elisabetta II. La Bbc ha già modificato la programmazione dedicandosi solo ad aggiornamenti sullo stato di salute della Regina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) In questo momento tutti iin onda sulla Bbc sonoin nero. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘London Bridge is down‘ messo a punto per la morteII. La Bbc ha già modificato la programmazione dedicandosi solo ad aggiornamenti sullo stato di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

