Regina Elisabetta | i momenti più belli | divertenti e indimenticabili della sua vita

Leggi su dilei

(Di giovedì 8 settembre 2022) In unalunga e ricca di eventi, come quella che ha vissuto laII, sono tanti gli aneddotida raccontare, così come ie difficili da ricordare, dalla sua Incoronazione al Giubileo di Platino, dalla morte di Diana Spencer a quella del suo amato Filippo. Nota per la sua serietà e il suo essere sempre impeccabile e ligia al suo compito di regnante, chi conosceva bene Sua Maestà la descrive anche come una persona molto ironica, sempre pronta a sorridere. Gli eventi più importanti del regno diII Laè salita al trono a soli 25 anni, quando il suo adorato padre, Giorgio VI, morì per un tumore al polmone, il 6 febbraio 1952. Per preparare la sua cerimonia di incoronazione ci volle quasi un anno: ...