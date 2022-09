Regina Elisabetta: ecco chi sarà l’erede al trono in caso di morte (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel Regno Unito è stato lanciato l’allarme per le condizioni di salute della Regina Elisabetta: a diramare il comunicato lo staff di Buckingham Palace, che ha parlato di medici “preoccupati” per Sua Maestà. Intanto tutti i figli sono giunti al suo capezzale nel castello di Balmoral, in Scozia, e nel Paese sembra essere scattato l’operazione “London Bridge“, il protocollo che contiene le disposizioni da adottare in caso di morte della Regina, dal blackout dei social media all’esposizione della salma per dieci giorni. 96 anni, di cui 70 trascorsi sul trono di Buckingham Palace, la Regina Elisabetta è la sovrana britannica più longeva di sempre e la più anziana del mondo. È stata incoronata all’età di 27 anni dopo la morte del padre ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel Regno Unito è stato lanciato l’allarme per le condizioni di salute della: a diramare il comunicato lo staff di Buckingham Palace, che ha parlato di medici “preoccupati” per Sua Maestà. Intanto tutti i figli sono giunti al suo capezzale nel castello di Balmoral, in Scozia, e nel Paese sembra essere scattato l’operazione “London Bridge“, il protocollo che contiene le disposizioni da adottare indidella, dal blackout dei social media all’esposizione della salma per dieci giorni. 96 anni, di cui 70 trascorsi suldi Buckingham Palace, laè la sovrana britannica più longeva di sempre e la più anziana del mondo. È stata incoronata all’età di 27 anni dopo ladel padre ...

