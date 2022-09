Regina Elisabetta: è allarme per le sue condizioni di salute (Di giovedì 8 settembre 2022) Come sta la Regina Elisabetta? Fragile da diversi mesi, ora sembra davvero in una condizione preoccupante. I medici lanciano l’allarme e William e Carlo volano da lei (foto: AP) La Regina Elisabetta non sta affatto bene. La notizia non è una sorpresa – da tempo si sa che è molto fragile – ma il fatto che ora sia stato emesso un comunicato ufficiale rende il tutto ancora più preoccupante. Nel testo si legge: «A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La Regina rimane a suo agio e a Balmoral». William e Carlo dalla Regina Elisabetta Lo stato in cui si trova Sua Maestà non deve ... Leggi su amica (Di giovedì 8 settembre 2022) Come sta la? Fragile da diversi mesi, ora sembra davvero in una condizione preoccupante. I medici lanciano l’e William e Carlo volano da lei (foto: AP) Lanon sta affatto bene. La notizia non è una sorpresa – da tempo si sa che è molto fragile – ma il fatto che ora sia stato emesso un comunicato ufficiale rende il tutto ancora più preoccupante. Nel testo si legge: «A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici dellasono preoccupati per ladi Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. Larimane a suo agio e a Balmoral». William e Carlo dallaLo stato in cui si trova Sua Maestà non deve ...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - lwtlittlefreak : prima la regina elisabetta sta male e ora si scopre che sti due stanno ancora felicemente insieme che giornata di merda - perryftgoulding : RT @dreamingtom_: la reazione di tutto il twitter leggendo della possibile morte della regina Elisabetta #QueenElizabeth -