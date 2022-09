Regina Elisabetta, dove si trova dopo l’allarme delle sue condizioni di salute (Di giovedì 8 settembre 2022) Regina Elisabetta, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute è stata scelta una residenza in particolare. Non reale ma privata forse perché la Regina si sente più a suo agio e per poter accogliere tutta la sua famiglia. Regina Elisabetta, dove si trova La Regina Elisabetta, in queste ore in cui le condizioni di salute si sono aggravate, si trova presso il castello di Balmoral, situato nella zona dell’Aberdeenshire e precisamente in Scozia. La Regina Elisabetta II ha sempre usato questa residenza come residenza estiva privata, probabilmente perché si espande è 260 chilometri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 settembre 2022)l’aggravarsisuediè stata scelta una residenza in particolare. Non reale ma privata forse perché lasi sente più a suo agio e per poter accogliere tutta la sua famiglia.siLa, in queste ore in cui ledisi sono aggravate, sipresso il castello di Balmoral, situato nella zona dell’Aberdeenshire e precisamente in Scozia. LaII ha sempre usato questa residenza come residenza estiva privata, probabilmente perché si espande è 260 chilometri ...

