Regina Elisabetta, dieci giorni di lutto poi i funerali. Carlo III è il nuovo re (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Regno Unito è in lutto per la scomparsa all'età di 96 anni della Regina Elisabetta II, la sovrana più longeva al mondo, rimasta per 70 anni sul trono britannico. L'annuncio è stato dato da Bukingham Palace con poche righe. "La Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani", ha riferito il palazzo. Il figlio Carlo è diventato il nuovo re britannico con il nome di Carlo III. "La morte della mia amata madre, sua maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia", "piangiamo profondamente la scomparsa di una cara sovrana e di una madre molto amata", sono state le parole toccanti di

