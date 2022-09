Regina Elisabetta, allarme per le sue condizioni di salute: medici preoccupati (Di giovedì 8 settembre 2022) allarme in Inghilterra per la salute della Regina Elisabetta. Qualche giorno fa la sovrana si è mostrata nel palazzo scozzese di Balmoral, durante il passaggio di consegne tra l’ex Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson e Liz Truss. Da quel momento le condizioni della Regina sono peggiorate, tanto da far preoccupare i suoi medici. Buckingham Palace ha addirittura rilasciato un comunicato ufficiale. “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica. La Regina resta a suo agio e a Balmoral. Tutti i familiari sono stati aggiornati” A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL — The Royal ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 settembre 2022)in Inghilterra per ladella. Qualche giorno fa la sovrana si è mostrata nel palazzo scozzese di Balmoral, durante il passaggio di consegne tra l’ex Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson e Liz Truss. Da quel momento ledellasono peggiorate, tanto da far preoccupare i suoi. Buckingham Palace ha addirittura rilasciato un comunicato ufficiale. “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori dellahanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica. Laresta a suo agio e a Balmoral. Tutti i familiari sono stati aggiornati” A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL — The Royal ...

