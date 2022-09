Regina Elisabetta, allarme per le condizioni di salute della Sovrana: i medici sono “preoccupati”, tutti i figli al suo capezzale. Harry e Meghan viaggiano “separati” dalla Royal Family – LA DIRETTA (Di giovedì 8 settembre 2022) sono ore di grande apprensione nel Regno Unito per la salute della Regina Elisabetta. Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla Sovrana 96enne, le cui condizioni si sono aggravate improvvisamente oggi. “In seguito a ulteriore valutazione questa mattina – fa sapere un comunicato di Buckingham Palace – i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”. tutti i figli sono al suo capezzale: sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)ore di grande apprensione nel Regno Unito per la. Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla96enne, le cuisiaggravate improvvisamente oggi. “In seguito a ulteriore valutazione questa mattina – fa sapere un comunicato di Buckingham Palace – iper ladi Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”.al suo...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - fisco24_info : Giornalista Bbc twitta 'Regina Elisabetta è morta' e poi cancella: (Adnkronos) - 'Non c'è stato nessun annuncio, mi… - blvkburry : RT @att_att6: La regina Elisabetta che si sveglia dal riposino pomeridiano e si trova davanti Diana -