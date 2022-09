Reddito alle casalinghe: Forza Italia propone, ma è fattibile? (Di giovedì 8 settembre 2022) Non tutti sono d’accordo con la proposta di Forza Italia. Il PD lo definisce: «una visione ottocentesca»; i pentastellati pensano sia “agghiacciante”. Ma ci sono questioni delle quali non si è parlato proponendo il Reddito alle casalinghe e che non riguardano solamente la campagna elettorale e la caccia all’ultimo voto con l’ineluttabile sopraggiungere del tanto temuto 25 settembre. Lo spot al centro della polemica Massimo Mallegni, candidato a senatore per Forza Italia in Toscana, ha lanciato uno spot per promuovere l’idea di retribuire il mestiere non riconosciuto della casalinga. Le critiche degli avversari politici sono giunte con una velocità estrema. Il PD la definisce una visione di due secoli fa, mentre il 5 Stelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Non tutti sono d’accordo con la proposta di. Il PD lo definisce: «una visione ottocentesca»; i pentastellati pensano sia “agghiacciante”. Ma ci sono questioni delle quali non si è parlatondo ile che non riguardano solamente la campagna elettorale e la caccia all’ultimo voto con l’ineluttabile sopraggiungere del tanto temuto 25 settembre. Lo spot al centro della polemica Massimo Mgni, candidato a senatore perin Toscana, ha lanciato uno spot per promuovere l’idea di retribuire il mestiere non riconosciuto della casalinga. Le critiche degli avversari politici sono giunte con una velocità estrema. Il PD la definisce una visione di due secoli fa, mentre il 5 Stelle ...

